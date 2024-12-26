Мострансавто выпустило лимитированную серию карт «Стрелка» с брендом «Зима в Подмосковье»

АО «Мострансавто» выпустило лимитированную серию транспортных карт «Стрелка» с эксклюзивным дизайном «Зима в Подмосковье», бренд посвящен одноименному туристическому проекту Правительства Московской области. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, которое оказало поддержку проекту.

Тираж карт составит 1 тыс. экземпляров, их можно будет купить на автовокзалах, автостанциях компании в начале 2025 года. С помощью транспортной карты можно оплатить проезд на городских, пригородных и междугородних маршрутах Мострансавто. При оплате проезда действует система лояльности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.