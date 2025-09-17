Муниципальный этап конкурса «Народный участковый» стартовал в Подольске

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый» стартовал в Подольске. В этом году в нем участвуют три правоохранителя.

Также в Подольске в октябре пройдет полуфинал конкурса «Женщина-герой». Конкурс проводится при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

За победу в муниципальном этапе конкурса «Народный участковый» борются участковый уполномоченный 3-го отдела капитан полиции Дмитрий Кувайцев, старший участковый уполномоченный 4-го отдела майор полиции Алексей Яковлев и участковый уполномоченный 5-го отдела капитан полиции Сергей Борисов.

Жителей округа пригласили поддержать участников и проголосовать за них. Сделать это можно здесь. Участковый, который одержит победу на муниципальном этапе, будет представлять Подольск на региональном этапе конкурса.

