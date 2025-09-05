Муниципальный этап регионального туристского слета Движения Первых прошел в Подольске

В Подольске прошел муниципальный этап регионального туристского слета Движения Первых. В мероприятии приняли участие около 100 подольских школьников.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с представителями подмосковного отделения Движения Первых.

В Подольске в рамках слета участники были разделены на три возрастные группы — младшую (6-9 лет), среднюю (10-14 лет) и старшую (15-17 лет). В состав каждой команды вошли восемь человек.

Участникам нужно было выполнить несколько заданий, в том числе собрать рюкзак, установить палатку, пройти лабиринт.

В результате в старшей возрастной категории победу одержала команда школы №18 имени Подольских курсантов «Вокруг света за 80 дней», в средней и младшей категориях — команда «Фортуна» гимназии имени Подольских курсантов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников региона с 1 сентября.