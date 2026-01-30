Мурашов: за три дня с дорог Московской области отбуксировали более 130 большегрузов

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов рассказал о ходе работ по ликвидации последствий мощного снегопада в Подмосковье. По его словам, за три дня в регионе выпало около 60 см осадков.

«Работы по расчистке территорий ведутся круглосуточно, акцент — на обеспечение проезда по муниципальным дорогам в утренний час пик», — отметил Мурашов.

В работе задействованы около 30 тыс. специалистов и более 7 тыс. единиц техники. Также с уборкой помогают «Волонтеры Подмосковья». В первую очередь расчищают входные группы домов, остановки, основные дороги и контейнерные площадки, а также обеспечивают проезд к социальным объектам.

Для обеспечения безопасного проезда на региональных дорогах работают более 1,2 тыс. дорожников и 600 единиц техники. Ежедневно в регионе выявляют около 60 случаев, когда общественный транспорт не может доехать до остановок. На отработку каждой локации уходит до 2,5 часа.

В Подмосковье ведется постоянный мониторинг обращений жителей. Наиболее чувствительные запросы обрабатываются в первую очередь и передаются главам на контроль. Мурашов отметил, что в регионе фиксируют случаи, когда фуры блокируют дороги и съезды на федеральные трассы. В таких ситуациях подключают дополнительные ресурсы и направляют на место спецтехнику. За три дня отбуксировали более 130 фур.

В течение недели после завершения уборки в регионе организуют вывоз снега. Сейчас его складируют в определенных местах во дворах, а затем переместят на снегосвалки. Такие площадки организованы во всех округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уборке рекордного количества снега после циклона в начале января.