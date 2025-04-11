Музей-заповедник «Подолье» принял участие в мероприятии международного масштаба в Эрмитаже

Музей-заповедник «Подолье» принял участие в XXIII круглом столе сотрудников сферы культуры «Музей и проблемы культурного туризма», который проходит в Государственном Эрмитаже.

Участниками мероприятия стали сотрудники российских и зарубежных музеев, представители туристических фирм, преподаватели высших учебных заведений, представители медиа и общественных объединений.

Музей-заповедник «Подолье» на мероприятии представила заместитель директора Светлана Брикман. Она представила доклад о музее и подняла вопросы популяризации музея у молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уникальных выставках, которые были организованы в учреждениях культуры региона.