Мужчину с полной непроходимостью сосудов от брюшной аорты до стоп спасли в Подмосковье

В Мытищинскую больницу поступил 65-летний мужчина, который жаловался на сильную боль в ногах, которая не проходила после приема обезболивающих препаратов, врачи выявили у него аневризмы подвздошных и бедренных артерий, а также аневризму аорты. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Заведующий отделением сосудистой хирургии Мытищинской больницы Родион Шилов уточнил, что у пациента наблюдалась полная непроходимость сосудов от брюшной аорты до стоп. Ему требовалась немедленная помощь, чтобы избежать ампутации нижних конечностей, поэтому врачи провели ему операцию.

«Операция и реабилитационный период прошли успешно. Кровоснабжение конечностей восстановлено», — уточнил Шилов.

После операции мужчина смог вернуться к привычной жизни, его уже выписали домой на амбулаторное лечение.

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