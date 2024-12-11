Мужчину в Орехово-Зуевском округе задержали за кражу антикварных икон

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по Орехово-Зуевскому округу при поддержке Росгвардии задержали ранее неоднократно судимого 64-летнего жителя Павловского Посада, которого подозревают в краже антикварных икон. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что задержанный по ночам проникал в частные дома, откуда забирал иконы, после чего — скрывался с мест преступления на велосипеде. Ему удалось совершить две кражи в деревнях Бяльково и Гридино.

В его квартире нашли четыре похищенные иконы, две из которых, со слов потерпевших, являются антикварными. По словам задержанного, еще две иконы он успел сбыть. В отношении него возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что жительницу Подмосковья задержали за кражу денег у 91-летней пенсионерки.