Мужчину задержали в Пушкино за попытку украсть деньги из банкомата

Сотрудники уголовного розыска УМВД России «Пушкинское» задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в попытке украсть деньги из банкомата. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что ночью он повредил дверь и незаконно проник в тамбурное помещение кредитной организации в Красноармейске. Там с помощью отвертки мужчина вскрыл фальш-панель банкомата и попытался похитить более семи миллионов рублей. Однако сработала сигнализация, после чего он скрылся.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 30, ч.4 ст.158 УК РФ. По записям с камер видеонаблюдения полицейские установили личность нарушителя и задержали его по месту временного проживания в Пушкинском округе. Ему грозит заключение под стражу.

Ранее жительницу Подмосковья задержали за кражу денег у 91-летней пенсионерки.