Музыкальный фестиваль «Августфест» пройдет в Химках
В Химках состоится фестиваль еды и напитков «Августфест»
Фото: [Администрация г.о Химки]
Музыкальный фестиваль еды и напитков «Августфест» пройдет в парке «Лукоморье» в Химках. Он продлится два дня, рассказали в администрации округа.
На этой неделе в регионе также отпразднуют День Государственного флага, отметили до этого в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В программе фестиваля — заезд мотоколонны, шоу стантрайдеров, выступления рок- и кавер-групп, розыгрыши призов, дегустация еды и напитков, лекции и мастер-классы.
Фестиваль пройдет 23 и 24 августа. Вход на мероприятие свободный. Парковка автомобилей на территории фестиваля бесплатная.
