Музыкальный фестиваль «Августфест» пройдет в Химках

Музыкальный фестиваль еды и напитков «Августфест» пройдет в парке «Лукоморье» в Химках. Он продлится два дня, рассказали в администрации округа.

На этой неделе в регионе также отпразднуют День Государственного флага, отметили до этого в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В программе фестиваля — заезд мотоколонны, шоу стантрайдеров, выступления рок- и кавер-групп, розыгрыши призов, дегустация еды и напитков, лекции и мастер-классы.

Фестиваль пройдет 23 и 24 августа. Вход на мероприятие свободный. Парковка автомобилей на территории фестиваля бесплатная.

