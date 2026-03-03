Мытищинский индустриальный парк включили в реестр Минпромторга России

Индустриальный парк «ЭЛМА-Мытищи», расположенный в городском округе Мытищи, прошел проверку на соответствие федеральным требованиям к индустриальным паркам и управляющим компаниям и был включен в федеральный реестр приказом Минпромторга России. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Получивший лицензию Минпромторга России индустриальный парк «ЭЛМА-Мытищи» создан на базе бывшего кирпичного завода Герасимова («И.Г. Герасимовъ»), основанного в 1889 году. Общая площадь парка составляет 17,56 га», — сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, резидентами площадки являются более 50 компаний, общий объем инвестиций в их проекты превысил 1 млрд рублей. На предприятиях создали более 1,5 тыс. рабочих мест.

Напомним, что найти площадку для реализации проекта в индустриальных парках можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.