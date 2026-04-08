Мытищинский городской суд вынес приговор по уголовному делу о вымогательстве

В Мытищинском городском суде завершилось рассмотрение уголовного дела о вымогательстве. Подсудимым оказался 49‐летний москвич, которого суд признал виновным по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

Следствие и судебное разбирательство выявили масштабную схему давления на потерпевшего. В период с ноября 2024 года по март 2025 года фигурант дела, действуя в составе организованной преступной группы, выдвигал незаконные требования о передаче крупной денежной суммы. Злоумышленники использовали метод психологического давления: они угрожали обнародовать якобы имеющиеся у них сведения о нарушениях, связанных с юридическим оформлением прав на арендуемый земельный участок.

Преступники настаивали, чтобы потерпевший передал им 20 млн руб. — именно на такую сумму они оценили «услугу» по подписанию договора переуступки прав аренды на спорный участок. Давление на жертву не ограничивалось единичным контактом: на протяжении нескольких месяцев потерпевший регулярно получал угрожающие сообщения через популярные мессенджеры. Атмосфера постоянного страха и неопределенности вынудила его обратиться за защитой в правоохранительные органы.

Сотрудники правоохранительных структур оперативно отреагировали на заявление и организовали специальное оперативно‐разыскное мероприятие. Благодаря грамотно выстроенной тактике подозреваемый был задержан прямо в момент получения части требуемых средств. В качестве аванса ему передали 1,9 млн руб. — именно в этот момент злоумышленник и попал в поле зрения оперативников.

С учетом тяжести преступления и собранных материалов суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. В настоящий момент судебный вердикт еще не приобрел законной силы.

Параллельно продолжается расследование в отношении других участников преступной схемы: их дело выделено в отдельное производство.

