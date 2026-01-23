На Афанасовском шоссе в Мытищах достроили три пешеходных перехода

В Мытищах в рамках реконструкции Афанасовского шоссе достроили три надземных пешеходных перехода. Об итогах работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Как напомнил глава министерства Марат Сибатулин, летом 2025 года было открыто рабочее движение на дорожном участке в 2,7 км от Мытищинской хорды до Дмитровского шоссе. Сейчас на объекте завершились работы на съездах и трех пешеходных переходах, сказал министр.

На дороге было оборудовано освещение, установлены шумозащитные экраны и ограждения, обновлены автобусные остановки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в области открыли движение по очередному участку трассы ЮЛА.