На автобусах «Мострансавто» в Крещенскую ночь зафиксировали около 6 тыс. поездок

Пассажиры АО «Мострансавто» совершили около 6 тыс. поездок на автобусах предприятия в Крещенскую ночь. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ночь на 19 января в округах Подмосковья продлили до 03:00 работу 66 автобусных маршрутов компании. Самым востребованным стал маршрут № 367. Им воспользовались более 1 тыс. раз.

В 1,3 тыс. случаев поездки были оплачены с помощью социальных карт, в 2,9 тыс. случаев — с помощью банковских карт. Около 1,4 тыс. поездок оплатили транспортными картами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех верующих с Крещением. В праздничную ночь в регионе было открыто более 200 официальных локаций для купаний.