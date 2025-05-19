На Барашкинском пруду в Химках заменят тротуарную плитку

Сотрудники МБУ «Объединенное городское хозяйство» выполняют работы по замене тротуарной плитки вокруг Барашкинского пруда, они уложат новое покрытие и затрут швы пескобетоном. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Рабочим также предстоит установить на дорожках новые бордюры, ремонт проводят днем для удобства жителей соседних домов.

Сотрудники МБУ «ОГХ» уже привели в порядок детскую площадку вблизи пруда — на игровые элементы нанесли свежий слой краски. Кроме того, они очистили дорожки от листвы и мусора. Все работы по благоустройству завершат до конца мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.