На дорогах Чехова в рамках нацпроекта отремонтировали более 23 км покрытия

В Чехове в рамках нацпроекта на дорогах обновили более 23 км покрытия. Работы провели на восьми участках региональной сети, рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Благодаря ремонту более 140 тыс. жителей и гостей округа могут комфортно проезжать к домам, объектам инфраструктуры, достопримечательностям и другим местам притяжения», — отметил глава министерства Марат Сибатулин.

Наибольший объем работ был выполнен на дороге от села Новоселки до пгт Крюково. Здесь обновили более 7 км покрытия. В черте города отремонтировали участок от Губернского до Костомарово протяженностью 5 км.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог, ведущих к учреждениям образования.