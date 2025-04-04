На дорогах пяти округов Подмосковья отремонтировали искусственные неровности

На дорогах пяти подмосковных округов были отремонтированы искусственные неровности. Об итогах работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ремонт провели в Балашихе, Наро-Фоминске, Коломне, Орехово-Зуево и Солнечногорске.

К примеру, в порядок привели объекты на Носовихинском шоссе в микрорайоне Салтыковка Балашихи, на Советской улице в селе Коробчеево Коломны, на Старой улице в деревне Войново-Гора Орехово-Зуево.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в рамках дорожного ремонта необходимо привести в соответствие стандартам все объекты дорожной инфраструктуры, включая остановки и шумозащитные экраны.