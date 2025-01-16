На дорогах Подмосковья отремонтировали 5 тыс. ям

С начала 2025 года подмосковные дорожные службы отремонтировали более 5 тыс. ям на региональных и муниципальных дорогах, работы провели в целях повышения комфорта и безопасности участников дорожного движения. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, специалисты Мосавтодора отремонтировали порядка 2,6 тыс. дефектов на региональных дорогах, наибольший объем работы провели на дорогах Коломны, Раменского и Дмитровского округов. Остальные ямы устранили на муниципальной сети, большинство — в Балашихе, Домодедове, Ленинском округе, Мытищах, Подольске и Раменском.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.