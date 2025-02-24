На дорогах Подмосковья с начала года погибли 17 диких животных

На дорогах Подмосковья с начала 2025 года под колесами автомобилей погибли 17 диких животных. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

В частности, с 1 января по 23 февраля в регионе были сбиты насмерть 15 лосей, одна косуля и один кабан.

Граждан, ответственных за гибель животных, уже установили. Нарушители будут оштрафованы. Если сбит лось, размер штрафа составит 80 тыс. руб., если косуля — 40 тыс. руб., если кабан — 30 тыс. руб.

В регионе участки дорог, где могут появляться дикие животные, обозначены треугольными знаками белого цвета с красной окантовкой. На них изображен силуэт оленя. Увидев такой знак, водитель обязан снизить скорость.

Ранее в ведомстве рассказали, как вести себя при встрече с лосем в лесу.