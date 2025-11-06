На дорогах Подмосковья заменили 50 остановочных павильонов

На региональных дорогах Подмосковья провели замену старых остановочных павильонов на новые. О ходе работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Остановки заменили в 12 округах региона. Так, на 34 остановках были обустроены 50 новых павильонов. Больше всего новых объектов установили в Красногорске — 16 павильонов на 13 остановках.

Большинство новых павильонов — серии «Межгород». Они изготовлены с использованием ударопрочного стекла.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о передаче региону партии новых автобусов.