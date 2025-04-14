На дорогах Подольска работают 80 сотрудников коммунальных служб

В Подольске уборкой общественных территорий и парков занимаются 200 рабочих. В работе задействовали 40 единиц техники. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

На уборку дорог от пыли и мусора вышли 80 сотрудников коммунальных служб, выведено 30 единиц спецтехники.

Жителям округа напомнили, что подача обращений по вопросам уборки подается через горячую линию по номеру 8 (495) 663-99-99 или через управляющую организацию.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев обсудил с главой округа Григорием Артамоновым развитие Подольска.