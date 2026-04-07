На дорогах в 11 округах Подмосковья привели в порядок линии освещения

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отчиталось о завершении масштабного этапа работ по восстановлению линий наружного освещения. За минувшую неделю специалисты Мосавтодора вернули к полноценной работе 14 осветительных линий в 11 городских и муниципальных округах региона.

Масштабные ремонтные мероприятия затронули сразу несколько крупных населенных пунктов. В черте городов обновленное освещение теперь действует на 10 региональных трассах:

в Жуковском — на улицах Чкалова, Дугина и Набережной Циолковского;

в Люберцах — на Октябрьском проспекте;

в Реутове — на улице Транспортной;

в Долгопрудном — на улице Московской и проспекте Пацаева;

в Ивантеевке — на улице Новоселки Слободка;

в Ликино‐Дулеве — на улице 3‐ей Пятилетки;

в Подольске — на улице Победы в микрорайоне Климовск.

Кроме того, специалисты провели модернизацию осветительной инфраструктуры в 4 небольших населенных пунктах:

в деревне Ларево городского округа Мытищи — на улице Дмитровской;

в деревне Клементьево Можайского округа — на улице 2‐ой Исконной;

в поселке городского типа Отрадное округа Красногорск — на 6‐м км Пятницкого шоссе;

в деревне Панкратовская Егорьевска — на местной дороге.

Качественное уличное освещение — критически важный элемент дорожной инфраструктуры. Оно напрямую влияет на безопасность движения в темное время суток, снижая риски ДТП с участием как автомобилистов, так и пешеходов.

Чтобы поддерживать освещение в исправном состоянии, специалисты Мосавтодора регулярно проводят плановые обследования региональных трасс. При обнаружении неисправностей бригады оперативно выезжают на место и устраняют неполадки — такой подход позволяет обеспечивать стабильное и надежное функционирование всей системы освещения Подмосковья.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству общественных пространств в регионе.