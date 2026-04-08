На дорогах в Истре проводят генеральную уборку после зимы

Специалисты Мосавтодора активно наводят порядок на региональных дорогах муниципального округа Истра — после завершения зимнего сезона стартовал комплекс работ по уборке и восстановлению дорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Весенние мероприятия охватывают сразу несколько направлений: устранение повреждений дорожного покрытия, очистку обочин от мусора и приведение в порядок элементов дорожной безопасности. Работы нацелены на то, чтобы привести трассы в оптимальное состояние после сложных зимних месяцев с их снегопадами, реагентами и повышенной нагрузкой на асфальт.

Особое внимание уделили ремонту дорожного полотна. Ямы и другие дефекты покрытия оперативно ликвидировали на ключевых участках:

на улицах Ленина и Урицкого в городе Истре;

на 1‐й Волоколамской улице в Дедовске;

на дорогах в деревнях Бужарово и Граворново;

в селах Новопетровское, Онуфриево и Молоди.

Параллельно шла масштабная уборка придорожных территорий. В Дедовске очистили от накопившегося мусора полосы вдоль улиц Железнодорожной и Энергетиков. Аналогичные работы провели на дорогах в селе Павловская Слобода и деревне Покровское — здесь убрали скопления отходов, которые собрались за зиму вдоль трасс.

Не менее важным этапом стало обновление инфраструктуры для безопасного движения. В окружном центре, на улице Московской, специалисты отремонтировали дорожные знаки и ограждения — это помогает водителям лучше ориентироваться и снижает риск ДТП. Дополнительно привели в нормативное состояние указатели в селах Павловская Слобода и Онуфриево, деревне Ленино.

Еще одно значимое улучшение коснулось поселка городского типа Снегири: здесь восстановили работоспособность светофора на улице Московской.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о переходе дорожных служб на весенний период работы.