На дрессировочной площадке в парке Подольска начали чипировать и вакцинировать собак

На учебно-дрессировочной площадке «Плотина» в парке имени Виктора Талалихина в Подольске во вторник, 9 сентября, открылся мобильный ветеринарный пункт.

До этого в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что жители региона воспользовались услугами ветеринаров в парках 3,2 тыс. раз.

В пункте в подольском парке можно было поставить прививку своему питомцу, а также чипировать его и внести данные в единый региональный реестр.

Ветеринары зарегистрировали трех собак. Еще несколько животных были вакцинированы от бешенства.

Как отметил заведующий подольской участковой ветеринарной лечебницей Вячеслав Юдин, новый формат оказания услуг пользуется спросом у жителей.

