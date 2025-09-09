На дрессировочной площадке в парке Подольска начали чипировать и вакцинировать собак
Мобильный ветеринарный пункт заработал в парке Подольска
На учебно-дрессировочной площадке «Плотина» в парке имени Виктора Талалихина в Подольске во вторник, 9 сентября, открылся мобильный ветеринарный пункт.
До этого в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что жители региона воспользовались услугами ветеринаров в парках 3,2 тыс. раз.
В пункте в подольском парке можно было поставить прививку своему питомцу, а также чипировать его и внести данные в единый региональный реестр.
Ветеринары зарегистрировали трех собак. Еще несколько животных были вакцинированы от бешенства.
Как отметил заведующий подольской участковой ветеринарной лечебницей Вячеслав Юдин, новый формат оказания услуг пользуется спросом у жителей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход благоустройства лесопарка «Дубрава» в Подольске.