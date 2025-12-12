Logo

На экспериментальных грядках КПО Подмосковья выросла маракуйя

Официально

Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]

На экспериментальных грядках КПО в Солнечногорске выросла маракуйя. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Маракуйю вырастили в экологичном техническом грунте, который был произведен путем тоннельного компостирования из органических отходов.

«Подход, реализованный на комплексе в городском округе Солнечногорск, открывает новые перспективы для экологической устойчивости региона и показывает, что даже экзотические культуры способны успешно расти на территории Подмосковья благодаря грамотному управлению отходами», - отметили в министерстве.

