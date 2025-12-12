На экспериментальных грядках КПО Подмосковья выросла маракуйя
На КПО Подмосковья вырастили маракуйю
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
На экспериментальных грядках КПО в Солнечногорске выросла маракуйя. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Маракуйю вырастили в экологичном техническом грунте, который был произведен путем тоннельного компостирования из органических отходов.
«Подход, реализованный на комплексе в городском округе Солнечногорск, открывает новые перспективы для экологической устойчивости региона и показывает, что даже экзотические культуры способны успешно расти на территории Подмосковья благодаря грамотному управлению отходами», - отметили в министерстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, каких высоких результатов достиг регион в сфере АПК.