На юге Подмосковья привлекли к ответственности четверых нарушителей перевозки строительных отходов

На юге Подмосковья привлекли к административной ответственности четверых нарушителей перевозки строительных отходов. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

В ходе рейдов были задержаны три нелегальных перевозчика строительного мусора в поселке Володарского и у СНТ «Дубрава» в Ленинском округе. Еще одного нарушителя выявили в поселке Пески в Коломне.

Всех нарушителей оштрафовали. Подобные рейды будут продолжены, отметили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу подольского предприятия «ЭнергоПром-Альянс».