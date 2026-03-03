На компенсации на аренду жилья для медиков в Подмосковье выделили 5,6 млрд рублей
В Подмосковье увеличилось число медиков, получающих компенсации на аренду жилья
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в 2026 году планируется направить свыше 5,6 млрд рублей на предоставление компенсаций на аренду жилья для медицинских работников. Об этом рассказали в Московской областной думе.
Мера поддержки реализуется с 2022 года. В самом начале ее получали 8,2 тыс. специалистов. Сегодня это уже более 16,6 тыс. медработников.
«Но мы прогнозируем, что в этом году количество получателей вырастет до порядка 19 тыс. человек», – отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Нахабино Красногорска построят новый корпус поликлиники.