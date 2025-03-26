На КПО Подмосковья начали тестировать новую систему для устранения запахов

На одном из подмосковных КПО начали тестировать новую систему для нейтрализации неприятного запаха «Мокрый барьер». Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Система устраняет неприятные запахи специальной жидкостью, которая распыляется в атмосферный воздух. В ее составе — органические соединения, эфирные масла и вода. Жидкость абсолютно безопасна для человека и окружающей среды.

Управление системой автоматическое. Программа работы определяется в зависимости от данных о скорости и направлении ветра, температуре и влажности воздуха. Для этого комплекс оборудовали метеостанцией.

Систему установили на очистных сооружениях, на площадке временного складирования отходов, в цехе компостирования и на участке биофильтра. Она будет работать круглосуточно весной и летом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в регионе введут после реконструкции пять очистных сооружений.