На КПО Подмосковья во время сортировки мусора нашли живую черепаху
Выброшенную в мусор черепаху спасли на одном из КПО Подмосковья
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье на одном из КПО во время сортировки мусора обнаружили живую красноухую черепаху. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Рептилию извлекли из потока отходов и передали ветеринару. Выяснилось, что она совсем не пострадала. Теперь у нее новый дом — просторный аквариум на территории КПО «Нева» в Солнечногорске.
Красноухие черепахи широко распространены по всему миру и очень популярны в качестве домашних питомцев. Однако нередко владельцы, испугавшись быстрого роста этих рептилий, решают избавиться от них.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал донести до жителей информацию о правилах вывоза крупногабаритного мусора.