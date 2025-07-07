На КПО Подмосковья во время сортировки мусора нашли живую черепаху

В Подмосковье на одном из КПО во время сортировки мусора обнаружили живую красноухую черепаху. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Рептилию извлекли из потока отходов и передали ветеринару. Выяснилось, что она совсем не пострадала. Теперь у нее новый дом — просторный аквариум на территории КПО «Нева» в Солнечногорске.

Красноухие черепахи широко распространены по всему миру и очень популярны в качестве домашних питомцев. Однако нередко владельцы, испугавшись быстрого роста этих рептилий, решают избавиться от них.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал донести до жителей информацию о правилах вывоза крупногабаритного мусора.