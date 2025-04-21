На КПО в Солнечногорске начала действовать система нейтрализации запахов

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

На КПО «Нева» в подмосковном Солнечногорске начала работать система нейтрализации запахов «Мокрый барьер». Об устройстве рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Система ликвидирует неприятные запахи специальной жидкостью, в состав которой входят различные эфирные масла и органические соединения. Эту жидкость распыляют, и в результате создается завеса.

Общая протяженность системы составляет почти 1,7 тыс. метров. Ее установили в четырех зонах КПО. В среднем за час она проводит 60 циклов распыления.

Система будет функционировать круглосуточно, пока в регионе не наступят осенние заморозки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о рекультивации мусорных полигонов в области.