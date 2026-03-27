На мебельной фабрике в Воскресенске провели экскурсию для ветеранов СВО

Ветераны СВО посетили мебельную фабрику в Воскресенске
В Воскресенске организовали экскурсию по местной мебельной фабрике для ветеранов СВО. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Так, бойцы посетили фабрику ООО «Стул Груп». Им представили все производственные процессы и используемую роботизированную технику. Также рассказали о доступных вакансиях.
«Проект «Промышленный туризм» открывает для наших ветеранов реальные перспективы возвращения к мирной жизни», — отметила начальник управления инвестиций и промышленности администрации округа Наталья Андреева.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел работу роботизированного склада в Раменском.