На Мытищинской хорде с начала года зафиксировали более 15 млн проездов

С начала 2025 года на Мытищинской хорде зафиксировали более 15 млн проездов, оператор дороги отметил наиболее заметный рост числа поездок в летний период – с мая по сентябрь он составил 47% по сравнению с предыдущими месяцами. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ежедневно в сезон по дороге в среднем совершали 12,2 тыс. поездок, в сентябре было зафиксировано двукратное увеличение трафика. При расчетной пропускной способности 39 тыс. машин в сутки фактический показатель достиг 30 тыс.

В ведомстве напомнили, что на Мытищинской хорде работает система «свободный поток» (free flow), которая позволяет осуществить проезд без остановок на пунктах оплаты.

