На очистку дорог от снега в Подмосковье вывели свыше 1,2 тыс. единиц техники

В Подмосковье в очистке дорог, тротуаров и остановок от снега было задействовано свыше 1,2 тыс. единиц спецтехники. О ходе работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В округах расчистили и обработали от гололеда свыше 17,5 тыс. дорожных участков — 11,5 тыс. участков региональной сети и около 6 тыс. участков — муниципальной.

Согласно прогнозам, снег в Подмосковье будет идти до конца текущей недели. В связи с тем, что в ночные часы ожидается минусовая температура, на дорогах может образовываться гололедица. Поэтому автовладельцев призвали не выезжать на летних шинах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к сезону ремонта дорог.