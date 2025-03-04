На Октябрьском проспекте в Люберцах построят подземный переход

В Люберцах началось строительство подземного пешеходного перехода на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Смирновской, рабочие выполняют погружение шпунта для устройства лестничных сходов на четной стороне Октябрьского проспекта в районе дома 7/170. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Длина объекта составит более 63 м, ширина и высота — свыше 4 м, его оборудуют четырьмя закрытыми лестничными сходами. Переход позволит выходить на четную и нечетную стороны Октябрьского проспекта и на улицу Смирновскую.

Помимо этого, строители также возводят подземный переход на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Красной, строительство обоих объектов завершат в конце 2025 года.

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