На Октябрьском проспекте в Люберцах построят подземный переход
Подземный переход появится на Октябрьском проспекте в Люберцах
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Люберцах началось строительство подземного пешеходного перехода на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Смирновской, рабочие выполняют погружение шпунта для устройства лестничных сходов на четной стороне Октябрьского проспекта в районе дома 7/170. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Длина объекта составит более 63 м, ширина и высота — свыше 4 м, его оборудуют четырьмя закрытыми лестничными сходами. Переход позволит выходить на четную и нечетную стороны Октябрьского проспекта и на улицу Смирновскую.
Помимо этого, строители также возводят подземный переход на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Красной, строительство обоих объектов завершат в конце 2025 года.
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