На ПМЭФ заключили соглашение о создании в Подмосковье производства препаратов от онкологии

В подмосковной Черноголовке появится производство препаратов от онкологических заболеваний. Соответствующее соглашение было заключено в рамках ПМЭФ, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, Мининвест Подмосковья, ГК «ФармЭко» и Сбербанк заключили трехстороннее соглашение на 9,1 млрд рублей инвестиций.

Предприятие построят на участке площадью 30 тыс. кв. м. Площадь производства составит более 10 тыс. кв. м. Запустить его планируется в 2029 году. На предприятии будет создано свыше 150 рабочих мест.

После выхода на проектную мощность планируется производить по полному циклу 18 лекарственных препаратов. Ожидается, что выручка от продаж составит 8–10 млрд рублей в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в рамках форума планируется заключить более 40 соглашений.