На подмосковном КПО нарастили выборку вторичных ресурсов

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

На КПО в Егорьевске увеличили выборку вторичных ресурсов по 16 из 44 отбираемых компонентов. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, за первый квартал текущего года на предприятии на треть увеличилась выборка пластиковой тары. Добиться этого удалось за счет оптимизации работы оптических сепараторов.

Выборка цветных пакетов из полиэтилена высокого давления выросла на 67%, прозрачных пакетов — на 20%, одноразовой посуды из полипропилена — на 41%.

Также увеличилась выборка упаковки из поликарбоната, бытовой техники, лома черных металлов, стеклянной тары.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо объяснить жителям региона, как правильно утилизировать крупногабаритный мусор.