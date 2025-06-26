На подмосковном портале госуслуг появился новый раздел для питомцев

Жителям Подмосковья на региональном портале госуслуг стал доступен новый раздел «Питомцы», в котором есть данные о домашних животных с микрочипом, зарегистрированных в регионе. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Теперь там можно будет записаться к ветеринару, найти потерявшегося питомца, оформить документы на перевозку и не только. В раздел можно будет перейти в личном кабинете портала в блоке «Профиль». В ведомстве напомнили, что в Подмосковье все собаки старше трех месяцев должны проходить регистрацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.