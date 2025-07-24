На подмосковном заводе премиальных сыров прошла практика студентов аграрных вузов

Студенты Российского биотехнологического университета, Московской ветеринарной академии им. К. И. Скрябина и Московского госуниверситета технологий и управления им. К. Г. Разумовского прошли практику на заводе по производству премиальных сыров в Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, 2-месячная практика прошла на заводе «Рота-Агро». В ее рамках студенты ознакомились с процессом производства сыров и освоили тонкости этой работы.

Ребята узнали, как проходит приемка молока, каковы технологии варки и созревания сыров, как осуществляется оценка качества готовой продукции и санитарно-технологических норм.

В 2024 году компания открыла завод по производству сыров премиального качества, который рассчитан на 5 тыс. тонн продукции в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о старте строительства крупного животноводческого комплекса в Сергиевом Посаде.