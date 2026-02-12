На подмосковных дорогах провели ремонт линий освещения

Специалисты Мосавтодора восстановили работоспособность светильников и неисправных линий освещения на региональных дорогах в 12 округах Подмосковья, работы прошли в рамках работ по зимнему содержанию. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на Лесной улице в Луховицах, Пушкинской улице в Егорьевске, Знаменской улице в Красногорске, Московской улице во Фрязине и Школьной улице в Подольске, Островецком шоссе в деревне Верея Раменского округа. Кроме того, ремонт провели на Трехгорной улице в поселке Трехгорка Одинцовского округа, 4-м км Осташковского шоссе между деревнями Ховрино и Бородино под Мытищами и на дорогах в селе Спас-Угол Талдомского округа и в деревне Соколово в Клину.

Линии также отремонтировали на дорогах в деревнях Рязанцы и Селково и на Московском шоссе в окружном центре в Сергиево-Посадском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.