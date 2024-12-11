Почти семьсот тысяч читательских билетов оформили на портале «Библиотеки Подмосковья» в этом году

С начала 2024 года на портале «Библиотеки Подмосковья» было оформлено более 677 тысяч электронных читательских билетов, сервисом воспользовались уже более 3,5 миллиона раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.