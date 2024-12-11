Почти семьсот тысяч читательских билетов оформили на портале «Библиотеки Подмосковья» в этом году
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С начала 2024 года на портале «Библиотеки Подмосковья» было оформлено более 677 тысяч электронных читательских билетов, сервисом воспользовались уже более 3,5 миллиона раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В ведомстве уточнили, что сервис позволяет оформить билет, который позволит посещать все библиотеки региона, забронировать необходимое издание, привязать к аккаунту социальную карту или «Стрелку» и не только. В общей сложности на портале представлены более 6,8 миллиона книжных экземпляров разных жанров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.