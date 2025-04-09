На портале госуслуг Подмосковья с начала года зарегистрировались более 3,7 тыс. представителей бизнеса — это ИП и юридические лица. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Общее число представителей бизнеса, зарегистрированных на указанном сайте, уже превышает 181 тыс.

На регпортале для предпринимателей доступно 206 услуг. Одна из наиболее востребованных — оформление разрешения деятельности на таксомоторные перевозки. За ней обратились более 14,6 тыс. раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в управлении и ее целях.