На портале госуслуг Подмосковья с начала года зарегистрировались более 3,7 тыс. представителей бизнеса
Более 3,7 тыс. ИП и юрлиц зарегистрировали на регпортале Подмосковья за квартал
Фото: [unsplash.com]
На портале госуслуг Подмосковья с начала года зарегистрировались более 3,7 тыс. представителей бизнеса — это ИП и юридические лица. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Общее число представителей бизнеса, зарегистрированных на указанном сайте, уже превышает 181 тыс.
На регпортале для предпринимателей доступно 206 услуг. Одна из наиболее востребованных — оформление разрешения деятельности на таксомоторные перевозки. За ней обратились более 14,6 тыс. раз.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в управлении и ее целях.