На предприятии в Домодедово провели экскурсию для ветеранов СВО

Ветераны СВО посетили с экскурсией предприятие в Домодедово

Фото: [администрация г. о. Домодедово]

Ветераны СВО посетили с экскурсией предприятие в Домодедово. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, ветераны ознакомились с работой производства «Забава». Компания выпускает игровые, спортивные и архитектурные элементы для благоустройства общественных пространств.

Гостям представили все процессы производства продукции, после чего прошел круглый стол.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил семью участников СВО из Волоколамска.

