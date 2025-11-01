На предприятии в Домодедово провели экскурсию для ветеранов СВО
Фото: [администрация г. о. Домодедово]
Ветераны СВО посетили с экскурсией предприятие в Домодедово. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Так, ветераны ознакомились с работой производства «Забава». Компания выпускает игровые, спортивные и архитектурные элементы для благоустройства общественных пространств.
Гостям представили все процессы производства продукции, после чего прошел круглый стол.
