На предприятии в Дубне провели экскурсию для ветеранов СВО

Ветераны СВО посетили с экскурсией предприятие в Дубне в рамках проекта «Промышленный туризм». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, экскурсию провели на предприятии «Аспект». В ее рамках ветераны ознакомились с работой цехов и высокотехнологичным оборудованием. Также им рассказали об открытых вакансиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в совещании по организации помощи участникам СВО. В его рамках он рассказал об оказании бойцам социальной и медицинской помощи.