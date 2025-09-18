На предприятии в Павлово-Посадском округе провели экскурсию для участников СВО
Экскурсию для участников СВО провели на предприятии в Павлово-Посадском
На предприятии АО «Экситон», расположенном в Павлово-Посадском округе, организовали экскурсию для участников специальной военной операции и членов их семей, ознакомиться с производством смогли 12 человек. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Завод «Экситон» работает уже более 80 лет и занимается разработкой элементов электронной аппаратуры, поэтому он интересен не только современными технологиями, но и своей историей», — отметил заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, участник программы «Время героев», председатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Кирилл Лосунчуков.
Участникам встречи рассказали об истории предприятия, этапах производства. Кроме того, они смогли задать сотрудникам интересующие их вопросы. В пресс-службе министерства добавили, что в регионе регулярно проводят такие мероприятия, направленные на привлечение ветеранов спецоперации к освоению новых профессий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.