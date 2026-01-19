На предприятии в Пушкинском запустят производство парфюмированных спреев

На производстве компании «Пластик Он Лайн» в Пушкинском округе запустят новую линейку продукции – уже в январе 2026 года там начнут выпускать парфюмированные спреи для дома. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Представители компании выразили уверенность, что линейка спреев под собственной маркой будет пользоваться спросом. На данный момент на предприятии завершаются работы по подготовке к серийному производству. Компания выпускает косметические средства, бытовую химию и дезинфицирующие средства, бесконтактные проездные билеты, бейджи и ленты и другие товары.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.