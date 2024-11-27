Имущественный комплекс в Подольске выставили на торги

Заброшенный имущественный комплекс в Подольске выставили на аукцион. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В состав лота также вошел участок площадью более двух тысяч квадратных метров, объекты торговли и недостроенное трехэтажное здание. Объект расположен на улице Западная, д. 5 в Климовске. До этого в нем размещалось Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования специалистов «Информационно-методический центр города Климовск».

Узнать другие подробности о торгах можно здесь. Они пройдут в электронном виде в конце декабря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.