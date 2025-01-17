На производстве кондитерских изделий в Подмосковье выявили нелегальных трудовых мигрантов

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области и МУ МВД России «Щелковское» при поддержке Росгвардии проверили деятельность цеха по производству кондитерских изделий, расположенного в рабочем поселке Свердловский, и выявили там 18 нелегальных трудовых мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что в отношении них составили 18 протоколов по ст. 18.10 КоАП РФ за незаконное осуществление трудовой деятельности в стране, еще 13 — за нахождение на территории России с нарушением режима пребывания (ст. 18.8 КоАП РФ). Нарушителям грозит штраф в размере 5 тыс. рублей и выдворение за пределы страны.

Помимо этого, полицейские задержали 39-летнего жителя Москвы, подозреваемого в организации незаконной миграции. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ, ему выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что Россия ограничит пребывание мигрантов без визы до 90 дней с 1 января 2025 года.