На сайте госуслуг Подмосковья за месяц было оказано более 1,5 тыс. услуг Комлесхоза
Комлесхоз Подмосковья за месяц оказал 1,5 тыс. услуг на РПГУ
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Комитет лесного хозяйства Московской области в июле оказал более 1,5 тыс. услуг на региональном портале госуслуг. На сайте доступно 26 онлайн-услуг в в сфере лесных отношений.
Самыми популярными услугами в июле стали прием отчетов об охране лесов, выдача и аннулирование охотничьих билетов и прием отчетов о защите лесов. На их получение было подано почти 3,7 тыс., более 2 тыс. и порядка 1,6 тыс. заявок соответственно.
В общей сложности с начала текущего года через портал госуслуг региона было оказано свыше 11,7 тыс. услуг Комлесхоза.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как нейросети помогают жителям получать государственные услуги.