На сайте госуслуг Подмосковья за месяц было оказано более 1,5 тыс. услуг Комлесхоза

Комлесхоз Подмосковья за месяц оказал 1,5 тыс. услуг на РПГУ

Официально

Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]

Комитет лесного хозяйства Московской области в июле оказал более 1,5 тыс. услуг на региональном портале госуслуг. На сайте доступно 26 онлайн-услуг в в сфере лесных отношений.

Самыми популярными услугами в июле стали прием отчетов об охране лесов, выдача и аннулирование охотничьих билетов и прием отчетов о защите лесов. На их получение было подано почти 3,7 тыс., более 2 тыс. и порядка 1,6 тыс. заявок соответственно.

В общей сложности с начала текущего года через портал госуслуг региона было оказано свыше 11,7 тыс. услуг Комлесхоза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как нейросети помогают жителям получать государственные услуги.

Актуально
Подмосковье
Комитет лесного хозяйства Московской области