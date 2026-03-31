На севере Подмосковья появится ЖК «Химки Парк»

Жилой комплекс «Химки Парк» от группы «Самолет» реализуют в рамках комплексного развития территории бывшей промышленной зоны на севере Подмосковья в Химках, там появится современный ЖК с объектами социальной, коммерческой и транспортной инфраструктуры — общая площадь жилой застройки составит около 355 тыс. кв. м, ощий объем инвестиций — превысит 62,5 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В первой очереди проекта там возведут три корпуса, рассчитанных более чем на 1,7 тыс. квартир различных планировок. Рядом появится детский сад, многофункциональный плейхаб и детская площадка, наземный паркинг и специализированная площадка для выгула и тренировки собак. Ввести в эксплуатацию дома планируют в 2029 году.

«Химки Парк» расположен менее чем в 6-ти километрах от МКАД, недалеко от жилого комплекса проходят трасса М-11 «Нева», Вашутинское и Ленинградское шоссе.

