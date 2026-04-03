На страже комфорта: в Подмосковье ИИ контролирует очереди и чистоту на остановках

В Московской области внедрили инновационное решение для повышения качества обслуживания на остановках общественного транспорта. Искусственный интеллект теперь анализирует видеопоток с камер системы «Безопасный регион», отслеживая очереди и уровень чистоты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Раньше сотрудникам приходилось вручную просматривать записи с камер — выборочно искать на видео скопления людей и мусор на остановках. Это отнимало много времени и не гарантировало полного охвата территории. С внедрением ИИ процесс стал автоматизированным и гораздо более эффективным.

Искусственный интеллект в режиме реального времени обрабатывает изображения с камер видеонаблюдения. Он подсчитывает количество людей на остановках и передает данные в аналитическую систему Центра управления регионом. На основе этой информации формируется «тепловая карта» очередей — визуализация мест с наибольшей загруженностью, которая сопоставляется с графиком движения транспорта. Благодаря этому удается четко выявлять проблемные участки, где регулярно скапливается много людей. В таких случаях ответственный перевозчик оперативно принимает меры, например, корректирует расписание или добавляет дополнительные рейсы.

Помимо контроля за очередями, система обнаруживает мусор на остановках и автоматически создает задачу на уборку в системе. Как только проблема зафиксирована, соответствующее поручение мгновенно поступает ответственным сотрудникам. После завершения работ исполнитель загружает фотоотчет, а ИИ проверяет, устранен ли недостаток. Такой замкнутый цикл позволяет поддерживать высокий уровень сервиса и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Результаты внедрения технологии уже ощутимы: благодаря работе ИИ выявлено более 46 тыс. случаев образования очередей на остановках и зафиксировано свыше 8,4 тыс. нарушений чистоты. Это не только повышает комфорт пассажиров, но и оптимизирует работу коммунальных служб и транспортных компаний — ресурсы направляются именно туда, где они нужны больше всего.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе уже реализовано 67 проектов с использованием ИИ.