На стройплощадке седьмой школы в Долгопрудном стартовал вынос газовых сетей

На Лихачевском шоссе, д. 27, в Долгопрудном рядом с основным зданием школы №7 продолжаются работы по выносу инженерных сетей на месте возведения пристройки к учреждению, подрядчик приступил к выносу газовых сетей, а также ведет работы по прокладке сетей водоснабжения. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Площадь корпуса составит 20,6 тыс. кв. м, он будет рассчитан на 1,5 тыс. мест и соединится с существующим зданием теплым переходом. В пристройке обустроят блоки начальной, основной и старшей школы, входные зоны с гардеробными и зоной ожидания, актовый зал, спортивные залы, медицинский блок, библиотечно-информационный центр и другие помещения. Завершить работы планируют в 2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.